『Snugpak(スナグパック) スターシャ オリーブ ミリタリー タープ 防水 収納 シェルター アウトドア キャンプ (日本正規品) On【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 03時 49分に出品され04月05日 03時 49分に終了予定です。即決価格は7,907円に設定されています。現在467件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Snugpak(スナグパック) スターシャ オリーブ ミリタリー タープ 防水 収納 シェルター アウトドア キャンプ (日本正規品) On
【商品説明】
・サイズ / 収納時 : 直径8×長さ21×幅10cm、展開サイズ : 縦163×横244cm
・材質 /生地： 210Tポリエステルリップストップ生地、ポリウレタンコーティング(2000mm HH)仕様、紫外線への耐性(SPF30)加工
・重量 / 450g
X07QNRHHP1
【サイズ】
高さ : 12.80 cm
横幅 : 14.80 cm
奥行 : 26.20 cm
重量 : 450.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7907円
467 入札履歴
終了
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