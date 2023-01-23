『Snugpak(スナグパック) スターシャ オリーブ ミリタリー タープ 防水 収納 シェルター アウトドア キャンプ (日本正規品) On【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 03時 49分に出品され04月05日 03時 49分に終了予定です。即決価格は7,907円に設定されています。現在467件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Snugpak(スナグパック) スターシャ オリーブ ミリタリー タープ 防水 収納 シェルター アウトドア キャンプ (日本正規品) On



【商品説明】

・サイズ / 収納時 : 直径8×長さ21×幅10cm、展開サイズ : 縦163×横244cm

・材質 /生地： 210Tポリエステルリップストップ生地、ポリウレタンコーティング(2000mm HH)仕様、紫外線への耐性(SPF30)加工

・重量 / 450g

X07QNRHHP1

【サイズ】

高さ : 12.80 cm

横幅 : 14.80 cm

奥行 : 26.20 cm

重量 : 450.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。