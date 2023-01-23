『サーモス ステンレスエアーポット 3.0L ステンレスブラック TAH-3000 SBK【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 11時 02分に出品され03月19日 11時 02分に終了予定です。即決価格は7,907円に設定されています。現在604件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

サーモス ステンレスエアーポット 3.0L ステンレスブラック TAH-3000 SBK



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 23.20 cm

横幅 : 23.20 cm

奥行 : 33.80 cm

重量 : 2.30 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。