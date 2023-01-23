『スノーピーク(snow peak) ヴァール Pro.air グランドシート4 SD-650GS-4【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月03日 19時 07分に出品され04月03日 19時 07分に終了予定です。即決価格は7,907円に設定されています。現在256件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

スノーピーク(snow peak) ヴァール Pro.air グランドシート4 SD-650GS-4



【商品説明】

・収納サイズ:16×41cm

・材質:210Dポリエステルオックス、PUコーティング耐水圧1，800mmミニマム

・重量:0.4kg



【サイズ】

高さ : 9.90 cm

横幅 : 16.40 cm

奥行 : 35.60 cm

重量 : 800.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。