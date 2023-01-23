『ハングアウト(Hang Out) 焚き火 テーブル ファイヤーサイドテーブル FRT-5031 ウッド【2024年最新】 』はヤフオクでから03月12日 23時 32分に出品され03月12日 23時 32分に終了予定です。即決価格は7,907円に設定されています。現在24件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ハングアウト(Hang Out) 焚き火 テーブル ファイヤーサイドテーブル FRT-5031 ウッド



【商品説明】

・セット内容：本体（脚、天板）、収束ベルト

・使用サイズ：500×380×330(h)mm

・原産国：台湾

・折り畳みサイズ：500×380×140mm

・材質：天板（合板オーク突板貼り、ウレタン塗装）、スチール（粉体塗装）

・重量：2.5kg



【サイズ】

高さ : 12.60 cm

横幅 : 39.00 cm

奥行 : 54.60 cm

重量 : 3.64 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。