『ハングアウト(Hang Out) 焚き火 テーブル ファイヤーサイドテーブル FRT-5031 ウッド【2024年最新】 』はヤフオクでから03月12日 23時 32分に出品され03月12日 23時 32分に終了予定です。即決価格は7,907円に設定されています。現在24件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ハングアウト(Hang Out) 焚き火 テーブル ファイヤーサイドテーブル FRT-5031 ウッド
【商品説明】
・セット内容：本体（脚、天板）、収束ベルト
・使用サイズ：500×380×330(h)mm
・原産国：台湾
・折り畳みサイズ：500×380×140mm
・材質：天板（合板オーク突板貼り、ウレタン塗装）、スチール（粉体塗装）
・重量：2.5kg
【サイズ】
高さ : 12.60 cm
横幅 : 39.00 cm
奥行 : 54.60 cm
重量 : 3.64 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
KingCamp アウトドア テーブル キャンプ バーベキューテーブル DIY組合 ランタンスタンド 折りたたみ レジャー アルミ ロールテ
¥ 7904
スノーピーク(snow peak) テーブル オゼン ライト 登山用
¥ 7904
スノーピーク(snow peak) テーブル オゼン ライト 登山用
¥ 7904
KingCamp アウトドア テーブル キャンプ 折りたたみ ロールテーブル 超軽量 バーベキューテーブル レジャー アルミ DIY組合 ラ
¥ 7904
DOD(ディーオーディー) ライダーズテーブル ツーリング仕様 ハードトップで快適 コンパクト TB1-461
¥ 7904
Timber Ridge アウトドアテーブル 折りたたみ 高さ調節 耐荷重30kg アルミ ロールテーブル 収納袋付き コンパクト キャンプ
¥ 7904
武田コーポレーション アウトドア・自立式・ベッド・チェア ブラウン 199×73.5×101? 2WAYハンモック 2HM21-199
¥ 7904
GAVIC ハンモック 耐荷重100kg 275cm×136cm スタンド付き GC2001+GC2003 ガビック キャンプ用品 アウトドア用品 グランピング ベランダ家具
¥ 7903
eno(イノー) DoubleNest Gry/Grn/Bl DHREI01
¥ 7903
ogawa(オガワ) アウトドア キャンプ 折りたたみ式 タフメッシュ テーブル 高さ調整可能 1981
¥ 7902
Anlik ステンレステーブル 折り畳み 焚き火 キャンプ ファミリー用 収納バッグ付き
¥ 7901
アイリスオーヤマ アウトドアチェア ムーンチェア コンパクト カーキ キャンプ用品 チェア 収納 収縮タイプ 簡単組立 アウトドア ハンモック ギフト
¥ 7900
キャプテンスタッグ(CAPTAIN STAG) アウトドアテーブル テーブル ハンギングサイドテーブル 幅65×奥行45cm ハンガーラック
¥ 7900
(イノー)eno Double Nest Navy/Blue
¥ 7900
eno(イノー) DoubleNest Gry/Grn/Bl DHREI01
¥ 7900
DD Hammocks DD キャンピング ハンモック (オリーブグリーン） 日本正規品
¥ 7900
DAPHNES ホース ヘッドカバー
¥ 7900
KingCamp キャンプ チェア ハンモックチェア 自立式 折り畳み椅子 角度調整可能 耐荷重120KG 安定性 収納袋付属 アウトドア
¥ 7900
落札価格7907円
24 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！