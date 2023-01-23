『Dekoni Audio デコニオーディオ イヤーパッド 交換用 SONY WH1000XM4用デコニチョイススエード ブラック EPZ-X【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 11時 23分に出品され04月18日 11時 23分に終了予定です。即決価格は7,907円に設定されています。現在637件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Dekoni Audio デコニオーディオ イヤーパッド 交換用 SONY WH1000XM4用デコニチョイススエード ブラック EPZ-X



【商品説明】

・Sony WH1000Xm4用デコニチョイススエード・イヤーパッド

・【対応モデル】Sony：WH1000Xm4

・デコニチョイスシリーズにはDekoni最高級パッド、エリートシリーズと同じ低反発メモリーフォームが使用されています。

・デコニチョイス・スエードはソフトでしなやかな合成皮革です。艶があり、非常にソフトな手触りは本物のスエードと間違えてしまうでしょう。

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・高い耐久性と快適性を併せ持つチョイススエードは快適性を求めたベロア素材に代わる新しい素材です。



【サイズ】

高さ : 6.70 cm

横幅 : 11.30 cm

奥行 : 13.00 cm

重量 : 320.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。