『Dekoni Audio デコニオーディオ イヤーパッド 交換用 SONY WH1000XM4用デコニチョイススエード ブラック EPZ-X【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 11時 23分に出品され04月18日 11時 23分に終了予定です。即決価格は7,907円に設定されています。現在637件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Dekoni Audio デコニオーディオ イヤーパッド 交換用 SONY WH1000XM4用デコニチョイススエード ブラック EPZ-X
【商品説明】
・Sony WH1000Xm4用デコニチョイススエード・イヤーパッド
・【対応モデル】Sony：WH1000Xm4
・デコニチョイスシリーズにはDekoni最高級パッド、エリートシリーズと同じ低反発メモリーフォームが使用されています。
・デコニチョイス・スエードはソフトでしなやかな合成皮革です。艶があり、非常にソフトな手触りは本物のスエードと間違えてしまうでしょう。
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・高い耐久性と快適性を併せ持つチョイススエードは快適性を求めたベロア素材に代わる新しい素材です。
【サイズ】
高さ : 6.70 cm
横幅 : 11.30 cm
奥行 : 13.00 cm
重量 : 320.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7907円
637 入札履歴
終了
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