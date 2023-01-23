『アーリエ(Arie) カーペット ローズ 幅261x奥行261cm(江戸間4.5畳) 日本製 抗菌 フリーカット ペットにやさしい Nリーダ【お歳暮】』はヤフオクでから03月12日 02時 13分に出品され03月12日 02時 13分に終了予定です。即決価格は7,907円に設定されています。現在932件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
アーリエ(Arie) カーペット ローズ 幅261x奥行261cm(江戸間4.5畳) 日本製 抗菌 フリーカット ペットにやさしい Nリーダ
【商品説明】
・サイズ:幅261×奥行261cm(江戸間4.5畳)
・タイプ:平畳み
・機能:フリーカット
・機能:ホットカーペット、床暖房対応
・機能:抗菌
・生産国:日本
・組成:表地 ポリエステル100% 裏地 不織布加工(床を傷つけにくい)
【サイズ】
高さ : 8.00 cm
横幅 : 45.00 cm
奥行 : 90.00 cm
重量 : 4.56 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7907円
932 入札履歴
終了
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