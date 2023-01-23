『スノーピーク(snow peak) リビングシェル インナールーム グランドシート TP-512IR-1【2024年最新】 』はヤフオクでから04月21日 21時 00分に出品され04月21日 21時 00分に終了予定です。即決価格は7,907円に設定されています。現在108件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
スノーピーク(snow peak) リビングシェル インナールーム グランドシート TP-512IR-1
【商品説明】
・サイズ:290×230cm
・セット内容:本体、収納ケース
・リビングシェル専用のグランドシートです。
・材質:210Dポリエステルオックス・PUコーティング耐水圧1，800mmミニマム
・重量:1.3kg
【サイズ】
高さ : 6.80 cm
横幅 : 26.80 cm
奥行 : 39.40 cm
重量 : 920.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7907円
108 入札履歴
終了
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