『メタルフレーム モーターセット付きメタルフレーム サポートドライブコンポーネントパワーユニット MN90/MN90K/MN91/MN91K/【お歳暮】』はヤフオクでから03月10日 09時 22分に出品され03月10日 09時 22分に終了予定です。即決価格は7,906円に設定されています。現在410件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

メタルフレーム モーターセット付きメタルフレーム サポートドライブコンポーネントパワーユニット MN90/MN90K/MN91/MN91K/



【商品説明】

・MN90/MN90K/MN91/MN91K/MN45/MN45K/MN99/MN99Sに最適です。

・インストールは非常に簡単で、複雑なツールや面倒な手順は必要ありません。

・メタルフレームサポートには、情熱を表す赤と安定性を表す黒の2色があります。

・高品質の金属材料、耐摩耗性と耐久性、長寿命です。



【サイズ】

高さ : 7.00 cm

横幅 : 20.50 cm

奥行 : 25.50 cm

重量 : 450.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。