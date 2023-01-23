『メタルフレーム モーターセット付きメタルフレーム サポートドライブコンポーネントパワーユニット MN90/MN90K/MN91/MN91K/【お歳暮】』はヤフオクでから03月10日 09時 22分に出品され03月10日 09時 22分に終了予定です。即決価格は7,906円に設定されています。現在410件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
メタルフレーム モーターセット付きメタルフレーム サポートドライブコンポーネントパワーユニット MN90/MN90K/MN91/MN91K/
【商品説明】
・MN90/MN90K/MN91/MN91K/MN45/MN45K/MN99/MN99Sに最適です。
・インストールは非常に簡単で、複雑なツールや面倒な手順は必要ありません。
・メタルフレームサポートには、情熱を表す赤と安定性を表す黒の2色があります。
・高品質の金属材料、耐摩耗性と耐久性、長寿命です。
【サイズ】
高さ : 7.00 cm
横幅 : 20.50 cm
奥行 : 25.50 cm
重量 : 450.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7906円
410 入札履歴
終了
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