『ヴォルッタ トートバッグ アレグロシリーズ 2wayトート ネイビー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月02日 19時 59分に出品され05月02日 19時 59分に終了予定です。即決価格は7,906円に設定されています。現在597件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ヴォルッタ トートバッグ アレグロシリーズ 2wayトート ネイビー
【商品説明】
・ストラップの種類: ショルダー
・タテ32cmxヨコ37cmxマチ14cm
・ポケットの数:6(外側3/内側3)
・収納可能サイズ: A4サイズ収納可能
・留め具の種類: ジッパー
・留め具の種類: ファスナー
・表地: ポリエステル×合皮×革付属
【サイズ】
高さ : 8.80 cm
横幅 : 35.39 cm
奥行 : 48.39 cm
重量 : 1.24 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7906円
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終了
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