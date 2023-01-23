『ヴォルッタ トートバッグ アレグロシリーズ 2wayトート ネイビー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月02日 19時 59分に出品され05月02日 19時 59分に終了予定です。即決価格は7,906円に設定されています。現在597件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

ヴォルッタ トートバッグ アレグロシリーズ 2wayトート ネイビー



【商品説明】

・ストラップの種類: ショルダー

・タテ32cmxヨコ37cmxマチ14cm

・ポケットの数:6(外側3/内側3)

・収納可能サイズ: A4サイズ収納可能

・留め具の種類: ジッパー

・留め具の種類: ファスナー

・表地: ポリエステル×合皮×革付属



【サイズ】

高さ : 8.80 cm

横幅 : 35.39 cm

奥行 : 48.39 cm

重量 : 1.24 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ ヴォルッタ

トートバッグ

アレグロシリーズ

2wayトート

ネイビー