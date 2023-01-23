『タカキュー 日本製 シルク100％ レギュラータイ 8.0cm幅 ネクタイ 110300783419223 ネイビー 全長143センチ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 12時 25分に出品され03月17日 12時 25分に終了予定です。即決価格は7,906円に設定されています。現在900件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

タカキュー 日本製 シルク100％ レギュラータイ 8.0cm幅 ネクタイ 110300783419223 ネイビー 全長143センチ



【商品説明】

・made in japan

・メイン素材: シルク100%

・全長：143cm

・大剣巾：8cm



【サイズ】

高さ : 2.90 cm

横幅 : 8.00 cm

奥行 : 35.90 cm

重量 : 50.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

ネクタイ タグ タカキュー

日本製

シルク100％

レギュラータイ

8.0cm幅

ネクタイ

110300783419223

ネイビー

全長143センチ