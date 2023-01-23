『タカキュー 日本製 シルク100％ レギュラータイ 8.0cm幅 ネクタイ 110300783419223 ネイビー 全長143センチ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 12時 25分に出品され03月17日 12時 25分に終了予定です。即決価格は7,906円に設定されています。現在900件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
タカキュー 日本製 シルク100％ レギュラータイ 8.0cm幅 ネクタイ 110300783419223 ネイビー 全長143センチ
【商品説明】
・made in japan
・メイン素材: シルク100%
・全長：143cm
・大剣巾：8cm
【サイズ】
高さ : 2.90 cm
横幅 : 8.00 cm
奥行 : 35.90 cm
重量 : 50.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7906円
900 入札履歴
終了
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