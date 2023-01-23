『メジャークラフト エギングロッド スピニング 3代目 クロステージ エギング CRX-862E 8.6フィート 釣り竿【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 07時 02分に出品され03月11日 07時 02分に終了予定です。即決価格は7,906円に設定されています。現在701件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

メジャークラフト エギングロッド スピニング 3代目 クロステージ エギング CRX-862E 8.6フィート 釣り竿



【商品説明】

・PEライン(号):0.4-1.2

・アクション:レギュラー ファースト

・エギ(g):2.5-3.5

・ロッド(釣り竿)タイプ:スピニング

・使用可能な釣種:エギング

・長さ(ft):86"



【サイズ】

高さ : 2.00 cm

横幅 : 10.00 cm

奥行 : 138.00 cm

重量 : 600.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。