『メジャークラフト エギングロッド スピニング 3代目 クロステージ エギング CRX-862E 8.6フィート 釣り竿【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 07時 02分に出品され03月11日 07時 02分に終了予定です。即決価格は7,906円に設定されています。現在701件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
メジャークラフト エギングロッド スピニング 3代目 クロステージ エギング CRX-862E 8.6フィート 釣り竿
【商品説明】
・PEライン(号):0.4-1.2
・アクション:レギュラー ファースト
・エギ(g):2.5-3.5
・ロッド(釣り竿)タイプ:スピニング
・使用可能な釣種:エギング
・長さ(ft):86"
【サイズ】
高さ : 2.00 cm
横幅 : 10.00 cm
奥行 : 138.00 cm
重量 : 600.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7906円
701 入札履歴
終了
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