『NATUYA ペット キャリー バッグ ペット リュック 猫キャリー バッグ 猫 キャリー リュック ペットキャリーバッグ ペットバッグ リ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 17時 29分に出品され04月03日 17時 29分に終了予定です。即決価格は7,905円に設定されています。現在764件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

NATUYA ペット キャリー バッグ ペット リュック 猫キャリー バッグ 猫 キャリー リュック ペットキャリーバッグ ペットバッグ リ



【商品説明】

・?【サイズ】幅45cmｘ奥行29cmｘ高さ46cm・展開サイズ:幅54cmｘ奥行29cmｘ高さ46cm。適正体重:10kgまで、猫・小型犬・小型ペットに適用。一つNATUYAペットパックは3WAYバッグ、キャリーバッグ、ペットリュックまたペットハウスができます。シーンに応じて「リュック」「前抱き」「キャリーバッグ」「ペットハウス」の4通りのスタイルで使い分けが可能です。防災用品として、ベストの選択ですよ～

・?【安全性】NATUYAペットキャリーリュックはすべてのジッパーがバックルである、少しやんちゃなペットでも安心です。底部にも滑り止めマットがあり、冬はふわふわな中敷きの側を使



【サイズ】

高さ : 8.89 cm

横幅 : 36.30 cm

奥行 : 49.71 cm

重量 : 1.51 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。