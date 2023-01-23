『超高速スイング養成 ヘッドスピードアップ ゴルフ練習器具 ライビースイング ブラックミサイル スイング練習機【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 11時 21分に出品され03月05日 11時 21分に終了予定です。即決価格は7,905円に設定されています。現在430件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

超高速スイング養成 ヘッドスピードアップ ゴルフ練習器具 ライビースイング ブラックミサイル スイング練習機



【商品説明】

・かつて体験したことのないヘッドスピードで素振りをします。自分の身体に眠っているポテンシャルを目覚めさせ、その高速スイングを身体の細胞に刻み込んだ後にドライバーでスイング！ 覚醒した身体で降るドライバーは、間違いなくスピードアップします。

・ヘッドスピードアップさせるだけが目的なら「ブラックミサイル」に限る！

・・グリップ：STM製 ・日本製

・・サウンドホール：素振りをした際に発するサウンドホールの音の高さにより、ヘッドスピードアップがさらに実感できます。

・・長さ：115cm（45インチシャフト相当） ・重量294ｇ



【サイズ】

高さ : 3.00 cm

横幅 : 3.00 cm

奥行 : 115.00 cm

重量 : 620.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。