『九桜 剣道 赤樫八角片手型素振 木刀のみ(鍔別) WO41R【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月07日 21時 40分に出品され03月07日 21時 40分に終了予定です。即決価格は7,904円に設定されています。現在226件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

九桜 剣道 赤樫八角片手型素振 木刀のみ(鍔別) WO41R



【商品説明】

・原産国:日本

・重量:約700g前後

・長さ:約57.5cm(1.9尺)



【サイズ】

高さ : 4.80 cm

横幅 : 5.20 cm

奥行 : 61.40 cm

重量 : 740.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。