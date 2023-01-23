『リゴレ マウンテンキング(日本語版)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月10日 07時 30分に出品され05月10日 07時 30分に終了予定です。即決価格は7,904円に設定されています。現在538件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
リゴレ マウンテンキング(日本語版)
【商品説明】
・プレイ人数:2~5人
・プレイ時間: 90分~
・対象年齢 :12才~大人
・本体サイズ: 290×290×70mm
【サイズ】
高さ : 7.50 cm
横幅 : 30.50 cm
奥行 : 30.90 cm
重量 : 1.89 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7904円
538 入札履歴
終了
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