『リゴレ マウンテンキング(日本語版)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月10日 07時 30分に出品され05月10日 07時 30分に終了予定です。即決価格は7,904円に設定されています。現在538件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

リゴレ マウンテンキング(日本語版)



【商品説明】

・プレイ人数:2~5人

・プレイ時間: 90分~

・対象年齢 :12才~大人

・本体サイズ: 290×290×70mm



【サイズ】

高さ : 7.50 cm

横幅 : 30.50 cm

奥行 : 30.90 cm

重量 : 1.89 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

ボードゲーム タグ リゴレ

マウンテンキング(日本語版)