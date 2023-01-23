『タミヤ 1/24 カウンタックLP500 (１２４ スポーツカー:24006)【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 11時 21分に出品され04月03日 11時 21分に終了予定です。即決価格は7,904円に設定されています。現在609件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
タミヤ 1/24 カウンタックLP500 (１２４ スポーツカー:24006)
【商品説明】
・TAMIYA
【サイズ】
高さ : 5.70 cm
横幅 : 21.30 cm
奥行 : 30.50 cm
重量 : 280.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
※サイズ・カラーのご希望がある場合は
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他モールでも併売しているため、タイミングによって在庫切れの可能性がございます。その際は、別途ご連絡させていただきます。
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落札価格7904円
609 入札履歴
終了
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