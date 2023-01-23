『ナイキ エア マックス SC AIR MAX SC ホワイト/ブラック CW4555-102 27.5cm【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 16時 27分に出品され03月11日 16時 27分に終了予定です。即決価格は7,904円に設定されています。現在287件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
・ホワイト/ブラック 27.5 cm
・・Color:ホワイト/ブラックSize:27.5 cm
・ナイキ エア マックス SC
・ NIKE AIR MAX SC
・ 品番CW4555-102
・ カラー ホワイト/ブラック
・ サイズ27.5cm
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落札価格7904円
287 入札履歴
終了
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