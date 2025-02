東芝 防水CDラジオ（ホワイト）TOSHIBA TY-CB100-W【コストコ お買い得】

商品情報

【商品名】

東芝 防水CDラジオ(ホワイト)TOSHIBA TY-CB100-W



【商品説明】

・CD part _ CD-R_RW playback : Yes

・CD: Yes

・Cassette: x

・Radio: Yes

・Total Output: 0.5W + 0.5W



【サイズ】

高さ : 9.60 cm

横幅 : 18.80 cm

奥行 : 25.20 cm

重量 : 1.06 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。