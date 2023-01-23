『アイ・オー・データ HDCZ-AUT3 24時間連続録画対応 AV録画用HDD 3TB【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 05時 06分に出品され03月21日 05時 06分に終了予定です。即決価格は7,904円に設定されています。現在26件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品概要】
容量 3TB
【商品説明】
HDCZ-AUT3は、業界最小クラスのコンパクトボディに、24時間連続録画対応のハイグレードカスタムハードディスクを搭載したAV録画用の高信頼外付けハードディスクです。 パナソニック「ディーガ」や「ビエラ」をはじめとした、USBハードディスク録画機能搭載のレコーダーやテレビなど幅広い家電機器に対応しています。 対応家電は32メーカー900機種以上。メーカーと連携した動作検証済みですので、安心してご利用頂けます。
【商品詳細】
ブランド：アイ・オー・データ
商品名：アイ・オー・データ HDCZ-AUT3 24時間連続録画対応 AV録画用HDD 3TB
【当店からの連絡】
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落札価格7904円
26 入札履歴
終了
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