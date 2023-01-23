『南海通商(ナンカイツウショウ) ease basic レジャーシート タータンチェック RE 0239-001【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 03時 48分に出品され03月27日 03時 48分に終了予定です。即決価格は7,904円に設定されています。現在575件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 原産国:中国

素材:表/ポリエステル100%、裏/EPE(スポンジ、ポリエチレン)