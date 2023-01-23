『健康飲料 3CS アサヒ ドデカミン ストロング 300ml×24本×3箱【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 09時 22分に出品され03月30日 09時 22分に終了予定です。即決価格は7,904円に設定されています。現在447件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
3CS アサヒ ドデカミン ストロング （300ml×24本）×3箱
【商品説明】
・容器：ボトル缶
・容量：300ml×72本
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 : 22.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7904円
447 入札履歴
終了
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