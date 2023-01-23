『Toolsisland メタルベンダー 板金折り曲げ機 30インチ ブレーキベンダー ハンドメタル ブレーキベンダー【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 07時 59分に出品され03月29日 07時 59分に終了予定です。即決価格は7,904円に設定されています。現在58件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Toolsisland メタルベンダー 板金折り曲げ機 30インチ ブレーキベンダー ハンドメタル ブレーキベンダー



【商品説明】

・Made in chaina

・付属品： 写真通り2個クランプ付き

・最大曲げ可能鉄板：770mmまで

・最大曲げ板厚：1.25mmまで

・最大曲げ角度：90度 本体重量：14.5ｋｇ



【サイズ】

高さ : 8.00 cm

横幅 : 19.00 cm

奥行 : 94.00 cm

重量 : 14.50 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。