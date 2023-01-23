『ＴＭＺ 折りたたみ式 キャリーワゴン収束式 屋根付きアウトドアワゴン大容量アウトドア用キャリーカート ワイルド マルチキャリーカート自立収納 耐荷重1【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 19時 52分に出品され03月17日 19時 52分に終了予定です。即決価格は7,904円に設定されています。現在484件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【コンパクトに収納】折りたたみ式の収束型のキャリーワゴンで、収納サイズ（約）幅36cm×奥行26c高さ77cm、非常にコンパクトに収納できます。収納と車載スペースに困らないワゴンである。

【高耐荷重と大容量】強いスチールフレームを採用していますので、120ｋｇの重量まで積むことができます。ポケットの生地は厚くて頑丈性と耐久性に優れ、たくさんの荷物があっても、一度で全部運ぶことができます。

【全地形対応のアウトドアワゴン】タイヤ 直径18cm、幅10cmで、大型タイヤは安定感があるだけでなく、頑丈性と耐摩耗性にも優れ、大量の荷物を載せる移動が可能で、芝生、砂利道や砂浜でも問題なく走行できます。

【屋根付きのデザイン】幌付きのデザインで?い日差しには心配なし！荷台のポケットは汚れた場合は、その生地を取り外して洗うだけでいいです。

【操作しやすい】セットアップも折りたたみも簡単なワンタッチ式，組み立て不要です。女性1人でも操作や携帯できる。前輪は３６０度回転するので、ストレスなく方向転換が可能