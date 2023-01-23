『ＴＭＺ 折りたたみ式 キャリーワゴン収束式 屋根付きアウトドアワゴン大容量アウトドア用キャリーカート ワイルド マルチキャリーカート自立収納 耐荷重1【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 19時 52分に出品され03月17日 19時 52分に終了予定です。即決価格は7,904円に設定されています。現在484件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【コンパクトに収納】折りたたみ式の収束型のキャリーワゴンで、収納サイズ（約）幅36cm×奥行26c高さ77cm、非常にコンパクトに収納できます。収納と車載スペースに困らないワゴンである。
【高耐荷重と大容量】強いスチールフレームを採用していますので、120ｋｇの重量まで積むことができます。ポケットの生地は厚くて頑丈性と耐久性に優れ、たくさんの荷物があっても、一度で全部運ぶことができます。
【全地形対応のアウトドアワゴン】タイヤ 直径18cm、幅10cmで、大型タイヤは安定感があるだけでなく、頑丈性と耐摩耗性にも優れ、大量の荷物を載せる移動が可能で、芝生、砂利道や砂浜でも問題なく走行できます。
【屋根付きのデザイン】幌付きのデザインで?い日差しには心配なし！荷台のポケットは汚れた場合は、その生地を取り外して洗うだけでいいです。
【操作しやすい】セットアップも折りたたみも簡単なワンタッチ式，組み立て不要です。女性1人でも操作や携帯できる。前輪は３６０度回転するので、ストレスなく方向転換が可能
カリマー レインカバー sac mac raincover 70-95L/S K.Blue(ケーブルー)
¥ 7901
FANDARE 多機能 リュック ビジネス メンズ 3way バックパック おしゃれ 180度開閉 靴入れ レインカバー付き 盗難防止 人気
¥ 7900
Amzbag ビジネスバッグ メンズ 3way 大容量 防水 リュック ビジネスリュック パソコンバッグ マチ拡張 多機能 15.6 17.
¥ 7900
2022NEWスクエアバックパック ビジネスリュック 薄型 メンズ 軽量リュック トラベルバッグ 15.6インチラップトップ デイパック ユ
¥ 7900
ドイター スポーツ・アウトドア用バックパック レース メンズ Black
¥ 7900
EnergyPower 110L 大容量バックパック 帆布 キャンバス生地 超大型ザック リュックサック 登山 キャンプ 防災用 避難用 災
¥ 7900
デイパック・バックパック FJALLRAVEN 23秋冬 Skule 20(スクーレ 20) 20L Black
¥ 7900
リュックサック 登山リュック アウトドア スポーツバックパック 防水 旅行 ハイキング トレッキング キャンプ 50L/60L 登山用 tpk26
¥ 7900
マックパック ゲイター カスケードゲイター 2 MN91450 S ブラック
¥ 7899
プレリー カードケース ヴィクトリア プレリーギンザ ネイビー
¥ 7899
イーストボーイ ボストンバッグ シュシュ ボストン60ｃｍ ガールズ シロ
¥ 7898
Timber Ridge アウトドアワゴン 折り畳み 収束式 丸洗い キャンプカート キャリーワゴン
¥ 7898
エフシーイー ウエストバッグ XPAC WAIST Black
¥ 7897
(Coleman)コールマン シールド30 (マーブル)
¥ 7896
Busy Beaver ビジィ・ビーバー クレッションバックパック BB1902 4934048599218
¥ 7896
South Light アウトドアワゴン 折りたたみ キャリーカート 100L 大容量 キャンプワゴン キャリーワゴン 後ろ開け ワンタッチ 台車 sl-lc130
¥ 7896
VIPERADE VE12 Folding EDC Organizer Pouch， Molle Tool Bag， Trifold Tool Pou
¥ 7896
South Light アウトドアワゴン 折りたたみ キャリーカート 100L 大容量 キャンプワゴン キャリーワゴン 後ろ開け ワンタッチ 台車 あすつく sl-lc130
¥ 7896
落札価格7904円
484 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！