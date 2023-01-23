『SKECHERS スケッチャーズ スニーカー ウノ ローリング ストーンズ シングル! メンズ コラボ UNO ROLLING STONES SINGLE! ホワイト 白 183102【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月10日 01時 09分に出品され04月10日 01時 09分に終了予定です。即決価格は7,903円に設定されています。現在900件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【スケッチするように新しいスタイルを描くことをコンセプトにしたブランド SKECHERS】

ロックンロールを象徴するロゴが、このエキサイティングなコラボレーションで表舞台に登場！スタイリッシュな履き心地を思い切り楽しめるSkechers Street×The Rolling Stones:Uno - Rolling Stones Single!(スケッチャーズ ストリート×ザ・ローリング・ストーンズ：ウノ - ローリング・ストーンズ シングル！)。ザ・ローリング・ストーンズの「Lick」のロゴ、パンチング加工のディテールを施した合成デュラバック製アッパーが特長のレースアップシューズ。クッション性のあるSkechers Air Cooled Memory Foam(スケッチャーズ エアクールドメモリーフォーム)のインソールとSkech-Air(スケッチエア)クリアなビジブルエアバッグミッドソールを採用しています。



ブランド名 / 商品名

SKECHERS スケッチャーズ / UNO ROLLING STONES SINGLE! 183102



カラー

WHITE/RED



素材 / 仕様

アッパー：人工皮革

ソール：ゴム底



生産国

CHINA

カテゴリ ファッション

メンズファッション

シューズ タグ SKECHERS

スケッチャーズ

スニーカー

ウノ

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ストーンズ

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