『フルスーツ 前開き ウェットスーツ シンプル メンズ ネオプレーン サーフィン ダイビング 保温 フード付きフルスーツ 春秋服用 マリンスポーツ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 18時 56分に出品され03月12日 18時 56分に終了予定です。即決価格は7,903円に設定されています。現在182件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
前開き フルスーツ ウェットスーツ メンズ 3mm シンプル ネオプレーン ダイビング サーフィン 保温 MF306 MF307 フード付きフルスーツ 春秋用 マリンスポーツ
【アイテム詳細】
3mmストレッチネオプレンを使用、運動性、保温性に優れて、幅広く利用できるフルスーツです。
人間工学に基づくカッティングでお肌と ピッタリして浸水を有効抑え、体温を守ってくれます。
フルスーツ1着あれば様々なウォータースポーツに挑戦できます。
ダイビング、シュノーケル、サーフィン、カヤック、サップフィッシング、
パドリング、ジェットスキー、海上作業などに幅広く適用できます。
【型番号】MF306（フードなし）、MF307（フード付き）
【カラー】ブラック
【サイズ】
メンズ：S、M、L、XL、2XL、3XL
【厚さ】 3mm
【材質】ストレッチネオプレーン、ナイロン
【保管について】
海から上がったら、なるべく早めに洗う。
熱いお湯はNG、必ず水かぬるま湯で洗う。
乾燥は直射日光を避け、細いハンガーは使用しない。
しっかりと乾燥したら、なるべく早めに表面へ戻す。
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¥ 7902
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¥ 7901
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¥ 7901
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¥ 7900
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クリエイチャー デッキパッド リライアンス ライト 3ピース ブラック GRIIIL21BK
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¥ 7899
EXTRA(エクストラ) バブルケース レトロボード用64 Z-04X00004064
¥ 7899
サーフボードケース，インナーケース●BUBBLE INNERCASE 96 バブルインナーケース ロングボード用
¥ 7899
落札価格7903円
182 入札履歴
終了
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