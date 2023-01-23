フルスーツ 前開き ウェットスーツ シンプル メンズ ネオプレーン サーフィン ダイビング 保温 フード付きフルスーツ 春秋服用 マリンスポーツ【2025カレンダーの人気アイテム】

商品情報

前開き フルスーツ ウェットスーツ メンズ 3mm シンプル ネオプレーン ダイビング サーフィン 保温 MF306 MF307 フード付きフルスーツ 春秋用 マリンスポーツ







【アイテム詳細】

3mmストレッチネオプレンを使用、運動性、保温性に優れて、幅広く利用できるフルスーツです。

人間工学に基づくカッティングでお肌と ピッタリして浸水を有効抑え、体温を守ってくれます。

フルスーツ1着あれば様々なウォータースポーツに挑戦できます。

ダイビング、シュノーケル、サーフィン、カヤック、サップフィッシング、

パドリング、ジェットスキー、海上作業などに幅広く適用できます。







【型番号】MF306（フードなし）、MF307（フード付き）







【カラー】ブラック







【サイズ】



メンズ：S、M、L、XL、2XL、3XL







【厚さ】 3mm







【材質】ストレッチネオプレーン、ナイロン







【保管について】

海から上がったら、なるべく早めに洗う。

熱いお湯はNG、必ず水かぬるま湯で洗う。

乾燥は直射日光を避け、細いハンガーは使用しない。

しっかりと乾燥したら、なるべく早めに表面へ戻す。