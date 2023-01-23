『PROUS セラミックヒーター 高さ調節可能 1250W ポータブル ファンヒーター サーモスタット付き リモコン 過熱保護 転倒自動オフ 4つのモー【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 05時 57分に出品され03月20日 05時 57分に終了予定です。即決価格は7,903円に設定されています。現在449件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品概要】
【高さ3段階調節、2S急速加熱】PROUSのセラミックヒーターは、市販されているヒーターの中で唯一高さ調節が可能なヒーターです。 3段階の高さ調節（64/75/85cm）により、ニーズに合わせて自由に暖房を調整でき、まさに頭の先からつま先まで暖かさを感じることができます。 一方、強力なPTCセラミック発熱体と熱伝導性・放熱性に優れたU字型コルゲートフィンにより、2秒以内に急速加熱できる、15畳の部屋を素早く暖める。
【4モード調整・省エネ・節電】電気ヒーターは3つの加熱モード（高：1250W、低：910W、ECO）とファンのみのモード（3.5W）を備えています。高効率の暖房モードで部屋全体をすばやく効率的に暖め、冬は暖かさに包まれます。 精密温度センサー内蔵のスマートECOモード、16〜32の温度範囲で1刻みで調整可能。一定の温度設定で快適な使い心地を保ち、電気代をより節約します。
【スマート12時間自動オン/オフ・40dBサイレント】フルバージョンアップしたPROUSセラミックヒーターは、スタンバイモードでの1〜12HのタイマーON/OFF設
【当店からの連絡】
PROUS セラミックヒーター 高さ調節可能 1250W ポータブル ファンヒーター サーモスタット付き リモコン 過熱保護 転倒自動オフ 4つのモー
¥ 7903
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落札価格7903円
449 入札履歴
終了
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