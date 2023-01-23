『クプレラ ベニソン&スイートポテト・パピーフード 4.54kg【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月13日 03時 16分に出品され05月13日 03時 16分に終了予定です。即決価格は7,903円に設定されています。現在141件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
クプレラ ベニソン&スイートポテト・パピーフード 4.54kg
【商品説明】
・原産国:オーストラリア
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :24×16×51cm
・本体重量:4.54kg
【注意事項】
※商品により、サイズやカラーのラインナップが複数ある場合がございます。また、入数の記載がない場合など、詳細がわかりにくい場合はお気軽にお問合せくださいませ。ご購入後の返品は致しかねます。
※賞味期限や消費期限がある商品と詳細画像につきまして、掲載されている画像はすべてサンプルです。賞味期限に関してもサンプル撮影時のものが掲載されている場合がございますが、当店では賞味期限が十分に有効な未開封商品を販売しておりますのでご安心くださいませ。
※実店舗及び他モールでも併売しているため、タイミングによって在庫切れとなる可能性がございます。その際は、別途ご連絡させていただきますのでご了承くださいませ。
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落札価格7903円
141 入札履歴
終了
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