『KIETH メンズ ベルト 牛革スウェード ダブルループ ブラック サイズ調整可能 50有余年の歴史とクラフトマンシップ MADE IN J【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 08時 33分に出品され04月09日 08時 33分に終了予定です。即決価格は7,903円に設定されています。現在434件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
KIETH メンズ ベルト 牛革スウェード ダブルループ ブラック サイズ調整可能 50有余年の歴史とクラフトマンシップ MADE IN J
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 4.00 cm
横幅 : 15.00 cm
奥行 : 15.00 cm
重量 : 1.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7903円
434 入札履歴
終了
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