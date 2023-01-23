『イスカ(ISUKA) ウルトラライト ベーシックポンチョ ロイヤルブルー 275412【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 12時 15分に出品され03月10日 12時 15分に終了予定です。即決価格は7,903円に設定されています。現在779件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

イスカ(ISUKA) ウルトラライト ベーシックポンチョ ロイヤルブルー 275412



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 7.00 cm

横幅 : 10.80 cm

奥行 : 13.60 cm

重量 : 180.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

レディースファッション

コート、アウター タグ イスカ(ISUKA)

ウルトラライト

ベーシックポンチョ

ロイヤルブルー

275412