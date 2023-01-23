『入園・入学5点セット リバーシブル (レッスンバッグQ/シューズケースQ/体操服袋/お弁当袋/コップ袋) バッファローチェック・ブルー N8【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 18時 39分に出品され03月21日 18時 39分に終了予定です。即決価格は7,902円に設定されています。現在175件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
入園・入学5点セット リバーシブル (レッスンバッグQ/シューズケースQ/体操服袋/お弁当袋/コップ袋) バッファローチェック・ブルー N8
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 3.20 cm
横幅 : 24.20 cm
奥行 : 34.80 cm
重量 : 480.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7902円
175 入札履歴
終了
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