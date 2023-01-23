『スノーピーク(snow peak) リビングシェル ロングPro. グランドシート TP-660-1【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 23時 57分に出品され03月10日 23時 57分に終了予定です。即決価格は7,902円に設定されています。現在272件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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材質:210Dポリエステルオックス・PUコーティング耐水圧1，800mmミニマム

セット内容:グランドシート、収納ケース

収納ケースサイズ:W30×H45cm

サイズ:W365(入口側)W215(奥側)D215cm

重量:1.2kg