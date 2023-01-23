『猫ハンモック キャットハンモック スタンド型 大きい 猫ベッド ペットベッド 犬猫用 洗える ホルムアルデヒドなし 綿麻 安定な構造 組立簡単 四季適用【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月08日 09時 22分に出品され05月08日 09時 22分に終了予定です。即決価格は7,902円に設定されています。現在802件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 気持ちいい架空スタンドハウス、一度寝たら、もう二度と降りたくない。猫ちゃんに大好きな寝心地のいいベッド、架空のベッドの設定は猫ちゃんに適。



大自然の竹の木で、猫ちゃんお健康を守る。厳選木材を高温処理した素材、表面には環境にやさしいウッドワックスのみ使用、ホルムアルデヒドは一切ない



通気性の綿・麻だから、使い心地がよく摩耗に強い、毛が付きにくい混紡布使用。掃除が便利で、手でも洗濯機でも簡単に洗える



安定な構造としっかりしたロック機能。シンプルでありながら安定した木枠構造、広々とした寝るスペース、いくら太っている子でも大丈夫。

シンプルなもので、周りと調和しやすい。組立が簡単で収納に手間がかからない、どんな居住環境にも調和できる。