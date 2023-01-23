『エフシーイー ショルダーバッグ XPAC WEIST White【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 22時 31分に出品され03月11日 22時 31分に終了予定です。即決価格は7,902円に設定されています。現在868件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

エフシーイー ショルダーバッグ XPAC WEIST White



【商品説明】

・ストラップの種類: ショルダー， クロスボディ

・タテ13cmxヨコ23cmxマチ10cm

・ポケットの数:2(外側2/内側0)

・メイン素材: ナイロン

・留め具の種類: ジッパー

・表地: ナイロン

・重量:150g



【サイズ】

高さ : 7.00 cm

横幅 : 15.75 cm

奥行 : 24.38 cm

重量 : 90.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ エフシーイー

ショルダーバッグ

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White