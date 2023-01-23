『Srhythm NC35 ノイズキャンセリングヘッドホン ワイヤレス Bluetooth 5.3 ヘッドホン 急速充電 オーバーイヤー型 ヘ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 03時 30分に出品され03月24日 03時 30分に終了予定です。即決価格は7,902円に設定されています。現在259件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Srhythm NC35 ノイズキャンセリングヘッドホン ワイヤレス Bluetooth 5.3 ヘッドホン 急速充電 オーバーイヤー型 ヘ
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 5.69 cm
横幅 : 19.71 cm
奥行 : 22.50 cm
重量 : 550.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7902円
259 入札履歴
終了
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