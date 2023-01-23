『O&E STRETCH COVER BLUE 70fun【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 07時 17分に出品され03月21日 07時 17分に終了予定です。即決価格は7,902円に設定されています。現在202件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

O&E STRETCH COVER BLUE 70fun



【商品説明】

・FABRIC：Strech Polyester

・FEATURES：厚みのあるポリエステル製、ノーズカード

・FIT：1 board

・FUN STRETCH COVER

・SIZE：58



【サイズ】

高さ : 16.20 cm

横幅 : 19.50 cm

奥行 : 51.40 cm

重量 : 1.02 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。