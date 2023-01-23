『LOW(ロー) / 5.0(デッキ幅7.4?7.8) / VENTURE ベンチャー スケボー トラック ALL POLISHED TRUC【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 08時 21分に出品され03月04日 08時 21分に終了予定です。即決価格は7,902円に設定されています。現在576件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
画像出典元：「VENTURE ベンチャー」より引用
【商品名】
LOW(ロー) / 5.0(デッキ幅7.4?7.8) / VENTURE ベンチャー スケボー トラック ALL POLISHED TRUCKNO107
【ブランド】
VENTURE ベンチャー
【商品説明】
【商品カテゴリ】
スケートボード、ステッカー
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7902円
576 入札履歴
終了
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