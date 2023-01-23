『スタンドミラー キャスター付き 幅 48 高さ 150 cm 木製 姿見鏡 全身ミラー 角度調節 全身鏡 BR ブラウン【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 21時 00分に出品され03月18日 21時 00分に終了予定です。即決価格は7,902円に設定されています。現在119件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
スタンドミラー キャスター付き 幅 48 高さ 150 cm 木製 姿見鏡 全身ミラー 角度調節 全身鏡 BR ブラウン
【サイズ】
高さ : 6.50 cm
横幅 : 43.50 cm
奥行 : 131.00 cm
重量 : 1.50 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7902円
119 入札履歴
終了
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