『スタンドミラー キャスター付き 幅 48 高さ 150 cm 木製 姿見鏡 全身ミラー 角度調節 全身鏡 BR ブラウン【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 21時 00分に出品され03月18日 21時 00分に終了予定です。即決価格は7,902円に設定されています。現在119件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

スタンドミラー キャスター付き 幅 48 高さ 150 cm 木製 姿見鏡 全身ミラー 角度調節 全身鏡 BR ブラウン



【サイズ】

高さ : 6.50 cm

横幅 : 43.50 cm

奥行 : 131.00 cm

重量 : 1.50 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。