『カバン 本革 bag 日本製 ショルダーバッグ 本革 バッグ レディース 日本製 7643BK レザーバッグ 女性 ショルダーバック 鞄 か【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 18時 31分に出品され03月21日 18時 31分に終了予定です。即決価格は7,902円に設定されています。現在892件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

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【商品説明】



CMR-X08MXC5HFZ

【サイズ】

高さ : 11.40 cm

横幅 : 23.20 cm

奥行 : 27.60 cm

重量 : 360.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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