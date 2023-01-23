『カバン 本革 bag 日本製 ショルダーバッグ 本革 バッグ レディース 日本製 7643BK レザーバッグ 女性 ショルダーバック 鞄 か【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 18時 31分に出品され03月21日 18時 31分に終了予定です。即決価格は7,902円に設定されています。現在892件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
カバン 本革 bag 日本製 ショルダーバッグ 本革 バッグ レディース 日本製 7643BK レザーバッグ 女性 ショルダーバック 鞄 かばん トラベル 海外旅行 ショルダーバッグ レディース ファスナー 小さめ ladies bag 誕生日 プレゼント 女性 彼女7643 (ブラック)
【商品説明】
CMR-X08MXC5HFZ
【サイズ】
高さ : 11.40 cm
横幅 : 23.20 cm
奥行 : 27.60 cm
重量 : 360.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7902円
892 入札履歴
終了
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