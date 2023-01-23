『(キオウ) QIWANG バッグ レディース ショルダーバッグ 斜めがけ カバン 軽量 クラッチバッグ 肩掛けバッグ 斜めがけ 2way 手【お歳暮】』はヤフオクでから03月30日 05時 12分に出品され03月30日 05時 12分に終了予定です。即決価格は7,902円に設定されています。現在428件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
(キオウ) QIWANG バッグ レディース ショルダーバッグ 斜めがけ カバン 軽量 クラッチバッグ 肩掛けバッグ 斜めがけ 2way 手
【商品説明】
・サイズ：高さ：約19cm 横幅：約27cm マチ：約9cm ショルダーストラップ長さ： 約115cm
・ショルダーストラップも付けていて、取り外し可、手持ちバッグ としても、ショルダーバッグとしても、2wayバッグでご自由に転換できます。
・ストラップの種類: ショルダー， 取り外し可能， クロスボディ， 手持ち
・メイン仕切り3層のお陰で、 IPAD・ノート・長財布が収納できるサイズ感、 マチのある物も余裕を持って収納できます。
・仕様：前面のファスナーポケット×１、真ん中ファスナー付きポケット×１、背面のファスナーポケット×１、前面の内側ファスナー付きポケット×１、背面の内側オープンポケット
【サイズ】
高さ : 10.20 cm
横幅 : 21.80 cm
奥行 : 31.20 cm
重量 : 1.04 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7902円
428 入札履歴
終了
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