『(キオウ) QIWANG バッグ レディース ショルダーバッグ 斜めがけ カバン 軽量 クラッチバッグ 肩掛けバッグ 斜めがけ 2way 手【お歳暮】』はヤフオクでから03月30日 05時 12分に出品され03月30日 05時 12分に終了予定です。即決価格は7,902円に設定されています。現在428件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

(キオウ) QIWANG バッグ レディース ショルダーバッグ 斜めがけ カバン 軽量 クラッチバッグ 肩掛けバッグ 斜めがけ 2way 手



【商品説明】

・サイズ：高さ：約19cm 横幅：約27cm マチ：約9cm ショルダーストラップ長さ： 約115cm

・ショルダーストラップも付けていて、取り外し可、手持ちバッグ としても、ショルダーバッグとしても、2wayバッグでご自由に転換できます。

・ストラップの種類: ショルダー， 取り外し可能， クロスボディ， 手持ち

・メイン仕切り3層のお陰で、 IPAD・ノート・長財布が収納できるサイズ感、 マチのある物も余裕を持って収納できます。

・仕様：前面のファスナーポケット×１、真ん中ファスナー付きポケット×１、背面のファスナーポケット×１、前面の内側ファスナー付きポケット×１、背面の内側オープンポケット



【サイズ】

高さ : 10.20 cm

横幅 : 21.80 cm

奥行 : 31.20 cm

重量 : 1.04 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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