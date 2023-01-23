『Harrows ハローズ HEATSTAR EVE ヒートスター イヴ 2BA ダーツ バレル ダーツセット【2024年最新】 』はヤフオクでから03月17日 01時 35分に出品され03月17日 01時 35分に終了予定です。即決価格は7,901円に設定されています。現在423件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品が食品の場合、画像はサンプルになりますので、お届けする商品は賞味期限以内のものとなります。
ご安心くださいませ。
【商品名】
Harrows ハローズ HEATSTAR EVE ヒートスター イヴ 2BA ダーツ バレル ダーツセット
【商品説明】
・※商品ページ掲載の商品仕様や、パッケージ・デザイン・付属品等は、予告無しに変更となる場合がございます。予め、ご理解・ご了承の上、ご注文下さい。
・バレル×1set(3個)｜シャフト×1set(3個)｜チップ×2set(6個)｜フライト×1set(3個)
・日本限定発売の「HEATSTAR」が登場！
・材質：90%タングステン｜単体重量：17.0g｜全長：40.0mm｜最大径：7.4mm｜重心：フロント｜タイプ：2BA
・王道のトルピード形状で前重心を感じてスローが可能でカットが強いバレルが苦手な方におすすめです。
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7901円
423 入札履歴
終了
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