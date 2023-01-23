『Harrows ハローズ HEATSTAR CUE ヒートスター キュー 2BA 菅沼清治選手使用モデル ダーツ バレル ダーツセット【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 22時 12分に出品され03月31日 22時 12分に終了予定です。即決価格は7,901円に設定されています。現在4件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【商品名】

Harrows ハローズ HEATSTAR CUE ヒートスター キュー 2BA 菅沼清治選手使用モデル ダーツ バレル ダーツセット



【商品説明】

・JAPANプロプレイヤー、菅沼清治選手使用のバレルです。

・※商品ページ掲載の商品仕様や、パッケージ・デザイン・付属品等は、予告無しに変更となる場合がございます。予め、ご理解・ご了承の上、ご注文下さい。

・バレル×1set(3個)｜シャフト×1set(3個)｜チップ×2set(6個)｜フライト×1set(3個)

・日本限定発売の「HEATSTAR」が登場！

・材質：90%タングステン｜単体重量：18.5g｜全長：51.0mm｜最大径：6.3mm｜重心：フロント



【サイズ】

高さ : 2.00 cm

横幅 : 14.00 cm

奥行 : 15.50 cm

重量 : 150.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。