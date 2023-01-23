『H Tokyo BSC POCKETABLE SHORTS サウナ 水着 ショーツ ユニセックス トランクス プール 海 コンパクト ポケッ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 05時 13分に出品され03月05日 05時 13分に終了予定です。即決価格は7,901円に設定されています。現在224件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品が食品の場合、画像はサンプルになりますので、お届けする商品は賞味期限以内のものとなります。
ご安心くださいませ。
【商品名】
H Tokyo BSC POCKETABLE SHORTS サウナ 水着 ショーツ ユニセックス トランクス プール 海 コンパクト ポケッ
【商品説明】
・L ： ウエスト80? ヒップ112? 渡り36.5? 裾巾31.5? 股上29.5? 股下16cm
・M：ウエスト74? ヒップ106? 渡り35.0? 裾巾30.5? 股上28.5? 股下15cm
・S ： ウエスト68? ヒップ100? 渡り33.5? 裾巾29.5? 股上27.5? 股下14cm
・生産国：中国製
【サイズ】
高さ : 3.20 cm
横幅 : 23.90 cm
奥行 : 26.60 cm
重量 : 180.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7901円
224 入札履歴
終了
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