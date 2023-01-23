『パナソニック IH対応 鍋 ガラスふた付 卓上 ブラック KZ-AN10-K【お歳暮】』はヤフオクでから03月11日 16時 27分に出品され03月11日 16時 27分に終了予定です。即決価格は7,901円に設定されています。現在347件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
メーカー型番:KZ-AN10-K
サイズ:内径=244mm、深さ=72mm
本体重量:約1.8kg
素材・材質:SUS+アルミ、ガラス蓋
原産国:鍋=日本、ガラス蓋=ベトナム
保証期間:1年
個装形態:茶段ボール
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落札価格7901円
347 入札履歴
終了
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