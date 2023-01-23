『Welcome Wood フラワースタンド ウッドステージ90型2段タイプ 色はGC ガーデンクリーム WSF902-GC【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月14日 00時 55分に出品され03月14日 00時 55分に終了予定です。即決価格は7,901円に設定されています。現在780件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Welcome Wood フラワースタンド ウッドステージ90型2段タイプ 色はGC ガーデンクリーム WSF902-GC



【商品説明】

・外寸 長さ900mm 奥行き 各180mm

・完成品ですので組み立てる手間がいらず商品到着後すぐにご使用いただけます!

・日本製

・木製 フラワースタンド90型2段タイプ

・色はガーデンクリーム

・高さ 1段目180mm 2段目360mm



【サイズ】

高さ : 22.00 cm

横幅 : 43.99 cm

奥行 : 94.01 cm

重量 : 9.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。