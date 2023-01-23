『ギャッツビー メンズビジネスバッグ 撥水加工 B4対応 手提げ・肩掛け2WAY GB6007 ブラック【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月23日 02時 59分に出品され04月23日 02時 59分に終了予定です。即決価格は7,901円に設定されています。現在820件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ギャッツビー メンズビジネスバッグ 撥水加工 B4対応 手提げ・肩掛け2WAY GB6007 ブラック



【商品説明】

・ストラップの種類: ショルダー， 手持ち

・ソール素材または裏地: Polyester

・タテ31.5cmxヨコ43cmxマチ10cmx持ち手の高さ8.5cm

・原産国:中国

・留め具の種類: ファスナー

・表地: Polyester/裏地:Polyester

・表地: ポリエステル



【サイズ】

高さ : 5.20 cm

横幅 : 41.80 cm

奥行 : 44.60 cm

重量 : 1.26 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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撥水加工

B4対応

手提げ・肩掛け2WAY

GB6007

ブラック