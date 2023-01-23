『ギャッツビー メンズビジネスバッグ 撥水加工 B4対応 手提げ・肩掛け2WAY GB6007 ブラック【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月23日 02時 59分に出品され04月23日 02時 59分に終了予定です。即決価格は7,901円に設定されています。現在820件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ギャッツビー メンズビジネスバッグ 撥水加工 B4対応 手提げ・肩掛け2WAY GB6007 ブラック
【商品説明】
・ストラップの種類: ショルダー， 手持ち
・ソール素材または裏地: Polyester
・タテ31.5cmxヨコ43cmxマチ10cmx持ち手の高さ8.5cm
・原産国:中国
・留め具の種類: ファスナー
・表地: Polyester/裏地:Polyester
・表地: ポリエステル
【サイズ】
高さ : 5.20 cm
横幅 : 41.80 cm
奥行 : 44.60 cm
重量 : 1.26 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7901円
820 入札履歴
終了
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