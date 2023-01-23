『SABBAT(サバト) IPX5防水・リモコン・マイク対応 ・本体6時間再生・ 片耳5g・インナーイヤー型完全ワイヤレスイヤホン X12 U【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 07時 21分に出品され03月10日 07時 21分に終了予定です。即決価格は7,901円に設定されています。現在531件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
SABBAT(サバト) IPX5防水・リモコン・マイク対応 ・本体6時間再生・ 片耳5g・インナーイヤー型完全ワイヤレスイヤホン X12 U
【商品説明】
・IPX5防水(Sweat Waterproof)
・True Wireless Stereo Plusテクノロジー
・イヤホンタイプ：インナーイヤー型
・クアルコムQCC3020チップセット
・ドライバーユニット：14.2mm ドライバー
・ワイヤレス・接続端子：Bluetooth 5.0
・感度：101±3db
【サイズ】
高さ : 4.40 cm
横幅 : 15.90 cm
奥行 : 15.90 cm
重量 : 260.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7901円
531 入札履歴
終了
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