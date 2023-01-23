『ビバリーヒルズポロクラブ トートバッグ BH1008N レディース ネイビー×ホワイト【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 20時 19分に出品され03月24日 20時 19分に終了予定です。即決価格は7,901円に設定されています。現在403件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ビバリーヒルズポロクラブ トートバッグ BH1008N レディース ネイビー×ホワイト



【商品説明】

・ストラップの種類: 手持ち

・タテ32cmxヨコ(上部45cmx底部31cm)xマチ12.5cm

・ポケットの数:4(外側1/内側3)

・収納可能サイズ: B4サイズ収納可能

・持ち手の全長:43cm

・留め具の種類: ファスナー

・表地: コットン

・重量:720g



【サイズ】

高さ : 14.00 cm

横幅 : 41.79 cm

奥行 : 50.00 cm

重量 : 960.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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