『リボーンドール 人形 赤ちゃん 女の子 抱き人形 ぱっちりおめめ ピンクの衣装付き 55センチ【お歳暮】』はヤフオクでから04月26日 20時 29分に出品され04月26日 20時 29分に終了予定です。即決価格は7,900円に設定されています。現在284件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
リボーンドール 人形 赤ちゃん 女の子 抱き人形 ぱっちりおめめ ピンクの衣装付き 55センチ
人形サイズ: 約55センチ
重さ: 約1.4キロ
素材: 抱き心地の良い柔らかな布のボディ
頭、手足はシリコーンビニール素材
髪: モヘア
服: 画像と同じお洋服
梱包内容
お洋服を着たお人形＋おしゃぶり＋哺乳瓶
人形ケース 市松人形ケース 幅 間口35cm 奥行27cm 高さ35 45cm（ガラス寸法） ガラスケース 木製 戸付タイプ 五月人形用 日
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落札価格7900円
284 入札履歴
終了
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