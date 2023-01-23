『リボーンドール 人形 赤ちゃん 女の子 抱き人形 ぱっちりおめめ ピンクの衣装付き 55センチ【お歳暮】』はヤフオクでから04月26日 20時 29分に出品され04月26日 20時 29分に終了予定です。即決価格は7,900円に設定されています。現在284件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 リボーンドール 人形 赤ちゃん 女の子 抱き人形 ぱっちりおめめ ピンクの衣装付き 55センチ



人形サイズ: 約55センチ

重さ: 約1.4キロ

素材: 抱き心地の良い柔らかな布のボディ

頭、手足はシリコーンビニール素材

髪: モヘア

服: 画像と同じお洋服



梱包内容

お洋服を着たお人形＋おしゃぶり＋哺乳瓶