『Imperial 2030: 2 - 6 Spieler. Spieldauer 120 - 180 Minuten【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 02時 14分に出品され03月25日 02時 14分に終了予定です。即決価格は7,900円に設定されています。現在381件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Imperial 2030: 2 - 6 Spieler. Spieldauer 120 - 180 Minuten



【商品説明】

・デザイナー：Mac Gerdts

・人数：2-6人

・年齢：12歳以上

・日本語マニュアル付属

・時間：120-180分程度



【サイズ】

高さ : 5.90 cm

横幅 : 28.40 cm

奥行 : 40.50 cm

重量 : 1.73 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

ボードゲーム タグ Imperial

2030:

2

-

6

Spieler.

Spieldauer

120

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180

Minuten