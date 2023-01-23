『Imperial 2030: 2 - 6 Spieler. Spieldauer 120 - 180 Minuten【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 02時 14分に出品され03月25日 02時 14分に終了予定です。即決価格は7,900円に設定されています。現在381件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Imperial 2030: 2 - 6 Spieler. Spieldauer 120 - 180 Minuten
【商品説明】
・デザイナー：Mac Gerdts
・人数：2-6人
・年齢：12歳以上
・日本語マニュアル付属
・時間：120-180分程度
【サイズ】
高さ : 5.90 cm
横幅 : 28.40 cm
奥行 : 40.50 cm
重量 : 1.73 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7900円
381 入札履歴
終了
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