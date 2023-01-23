『ダイヤ工業 bonbone フェイスシート T字カット 37×32cm 1000枚 1810003【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 03時 05分に出品され04月04日 03時 05分に終了予定です。即決価格は7,900円に設定されています。現在113件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ダイヤ工業 bonbone フェイスシート T字カット 37×32cm 1000枚 1810003
【商品説明】
・お化粧に使用しているパフと同じ素材なので、施術後もお化粧が崩れにくいです。
・タオルやキッチンペーパーなどとは比べものにならないほどの心地よい肌触り。
・今までにない肌触りが気持ちいいフェイスシート。
・有効ベッドなどでもご使用いただけます。
・通気性があり、施術中も患者さまが息苦しくなりにくいです。
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
口腔ケア スポンジ マウスピュア プラ軸 Mサイズ 10本入×12袋 039-112068-00 川本産業
¥ 7854
口腔ケア スポンジ マウスピュア プラ軸 Mサイズ 10本入×12袋 039-112068-00 川本産業
¥ 7854
口腔ケア スポンジ マウスピュア プラ軸 Mサイズ 10本入×12袋 039-112068-00 川本産業
¥ 7854
口腔ケア スポンジ マウスピュア プラ軸 Sサイズ 10本入×12袋 039-112048-00 川本産業
¥ 7854
口腔ケア スポンジ マウスピュア プラ軸 Sサイズ 10本入×12袋 039-112048-00 川本産業
¥ 7854
口腔ケア スポンジ マウスピュア プラ軸 Sサイズ 10本入×12袋 039-112048-00 川本産業
¥ 7854
口腔ケア スポンジ マウスピュア 紙軸 Sサイズ 039-112038-00 10本入×12袋 川本産業
¥ 7854
口腔ケア スポンジ マウスピュア 紙軸 Sサイズ 039-112038-00 10本入×12袋 川本産業
¥ 7854
口腔ケア スポンジ マウスピュア 紙軸 Sサイズ 039-112038-00 10本入×12袋 川本産業
¥ 7854
口腔ケア スポンジ マウスピュア 紙軸 Mサイズ 039-102058-00 10本入×12袋 川本産業
¥ 7854
口腔ケア スポンジ マウスピュア 紙軸 Mサイズ 039-102058-00 10本入×12袋 川本産業
¥ 7854
エコソフトグローブ パウダーフリー OM-370 100枚×20箱 オカモト
¥ 7854
ハイザックRリンス / 32140 300mL ビーブランド・メディコーデンタル 取寄品 JAN 4987463321407 介護福祉用具
¥ 7854
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¥ 7848
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¥ 7848
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¥ 7848
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¥ 7848
落札価格7900円
113 入札履歴
終了
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