『ダイヤ工業 bonbone フェイスシート T字カット 37×32cm 1000枚 1810003【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 03時 05分に出品され04月04日 03時 05分に終了予定です。即決価格は7,900円に設定されています。現在113件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ダイヤ工業 bonbone フェイスシート T字カット 37×32cm 1000枚 1810003



【商品説明】

・お化粧に使用しているパフと同じ素材なので、施術後もお化粧が崩れにくいです。

・タオルやキッチンペーパーなどとは比べものにならないほどの心地よい肌触り。

・今までにない肌触りが気持ちいいフェイスシート。

・有効ベッドなどでもご使用いただけます。

・通気性があり、施術中も患者さまが息苦しくなりにくいです。



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。